Addio a Francesco Nuti | Il mondo del cinema piange la morte del grande attore italiano

(Di lunedì 12 giugno 2023), uno degli attori più amati e talentuosi del cinema italiano, Francesco Nuti, ci ha lasciati. La triste notizia della sua morte ha scosso il mondo dello spettacolo e i suoi numerosi fan. Noto per le sue indimenticabili interpretazioni e il suo stile unico, ha conquistato il cuore del pubblico con una carriera brillante che ha spaziato dal cinema alla televisione. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per l'intera industria cinematografica italiana. Il talento poliedrico di Nuti, nato a Prato nel 1955, si è affermato come un vero e proprio artista poliedrico.

Addio a Francesco Nuti, l'attore e regista è morto dopo una lunga malattia. Aveva 68 anni RaiNews

Francesco Nuti non c’è più. L’attore toscano se n’è andato stamattina. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. La notizia è stata resa nota dalla figlia Ginevra. Che, insieme ai familiari, ringrazia il ...Ormai malato da tempo, si è spento all'età di sessantotto anni Francesco Nuti, un poeta della commedia italiana. A diffondere la ...