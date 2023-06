Addio a Francesco Nuti | il genio triste del cinema italiano | l’attore aveva 68 anni

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 giugno 2023), ildel, è morto a Roma., di 68, era malato da tempo. Non solo la tragica notizia riguardante la morte dell’ex premier, Silvio Berlusconi. A scuotere ulteriormente il mondo delè anche l’annuncio della scomparsa del, malato da tempo. Lanotizia è stata data dalla figlia Ginevra insieme ai familiari, che hanno ringraziato il personale sanitario e tutti coloro che hanno seguitodurante la sua lunga malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. Al momento, non sono state comunicate la data e il luogo dei funerali. La vita di ...