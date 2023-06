Addio a Francesco Nuti | il dolore dell’ex moglie e della figlia Ginevra

Leggi su dilei

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lutto nel mondo del cinema: si è spento nella mattinata del 12 giugno a Roma l’attore. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Lo ha reso noto laassieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodomalattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. La famiglia, con un comunicato, chiede che sia rispettato il momento di grandeper questo non rilascerà dichiarazioni. Articolo in aggiornamento