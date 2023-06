Addio a Francesco Nuti | comico incantatore degli anni ’80

Leggi su panorama

(Di lunedì 12 giugno 2023) Toscanaccio, inequivocabilmente, affascinante e con quel piglio spiritoso e disincantato, ma anche capace di pungere. Nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi, muore anche l’attore e regista, all’età di 68. Il suo talento fulgente, però, ci aveva già lasciato già da un po’. Era il 2006 quando un incidente domestico gli segnò la vita, lasciandolo prima in coma per diversi mesi e quindi vincolandolo alla disabilità, fuori dai riflettori, con problemi di salute. È stata la figlia Ginevra, avuta dall'attrice Anna Maria Malipiero, a comunicarne il decesso. Ma brillano ancora i ricordi della sua beffarda verve comica, che ha incantato gli’80. I suoi esordi furono da cabaret, in trio con Alessandro Benvee Athina Cenci, con cui debuttò anche al cinema nel film Ad ovest di ...