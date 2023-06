Addio a Berlusconi | protagonista della storia Italiana Mercoledì funerali di Stato in Duomo a Milano

Maggio 2008 . Il giuramento di Silvionelle mani di Giorgio Napolitano , arbitro e regista di quel passo d'che arriverà tre anni dopo, nel 2011 della crisi finanziaria. Ma non ci sono presagi.è applaudito ...a Silvio. Il leader di Forza Italia, 86 anni, era ricoverato da venerdì all'ospedale San Raffaele di Milano per la sua "patologia ematologica. Il quattro volte presidente del ..."Conabbiamo combattuto, vinto, perso, molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati.Silvio''. 12 giugno 2023

Addio Berlusconi, Sacchi in lacrime: "Amico geniale al quale devo tutto" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Monza ha pubblicato un lungo pensiero sul proprio sito per ricordare Silvio Berlusconi nel giorno della sua morte: "Un Presidente generoso e appassionato, un uomo brillante, vincente ...Silvio Berlusconi è morto a 86 anni. Il presidente del Monza, ma soprattutto di quel grande Milan. Gli omaggi e i saluti dei protagonisti del pallone non hanno tardato ad arrivare da ogni parte d’Ital ...