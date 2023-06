Addio a Berlusconi | mercoledì funerali di Stato in Duomo a Milano Mattarella | grande leader politico | ha segnato la storia della Repubblica

... ma la forza dell'alleanza non cambia: "Il centrodestra che oggi governa ha gli stessi componenti di quando lui l'ha fondato, nel '93 - 94 , è dunque frutto dell'intuizione di. La ..., Mediaset cambia programmazione: salta l'Isola dei Famosi. Tutte le modifiche al palinsestomorto, Elisabetta Gregoraci lo ricorda al suo matrimonio: 'Presidente di tutti ...Silvio'. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio. 2023 - 06 - 12 12:01:08è deceduto alle 9,30 di questa mattina L'ex presidente del Consiglio Silvio ...

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Regione Lombardia sta studiando un modo "indelebile" per ricordare Silvio Berlusconi, deceduto oggi a Milano. Il Cavaliere "ha sicuramente segnato in modo positivo gli ultimi ..."Non ci sono parole sufficienti per testimoniare stima e gratitudine. Riposa in pace immenso Presidente". Cosi' Alessandro Nesta ricorda ...