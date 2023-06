Addio a Berlusconi | mercoledì funerali di Stato in Duomo a Milano e lutto Le condoglianze della Casa Bianca

Silvio', conclude la presidente del Consiglio. La Russa: 'Un Italia prima e dopo' 'Una cosa è sicura, c'è una Italia prima e dopo Silvio. Ha cambiato la politica italiana ...Silvioè stato il Maradona della politica oltre che del calcio. Purtroppo quando ero ... "presidente" e l'immagine di un cuore rosso spezzato da Karima El Mahroug, in arte Ruby . ...al fondatore, al visionario che ha creato un impero: Mediaset saluta Silvio, scomparso oggi, lunedì 12 giugno, a 86 anni. E così le sue televisioni lo ricordano con lunghe dirette e ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Totti: "Perdiamo il numero uno in assoluto" - Totti: "Perdiamo il numero uno in assoluto" RaiNews

Mediaset modifica il palinsesto di Canale5 e Rete4 anche per la giornata di martedì 13 giugno, in seguito alla morte di Silvio Berlusconi ...Il peggioramento delle condizioni nella notte, l'"evento acuto" al mattino presto, la corsa dei figli in ospedale per l'ultimo ...