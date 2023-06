Acerbi | «Sì | bravi | bravi… ma se in finale di Champions non alzi il trofeo non resta nulla»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, Francesco, ha parlato in conferenza stampa da Covericano, dove è arrivato stamattina insieme ai compagni nerazzurri che sono stati impegnati sabato sera nelladiLeague persa contro il Manchester City. Adè stato chiesto in quali condizioni emotive arriva in ritiro con gli altri interisti. «Bisogna essere comunque orgogliosi di quanto fatto, però c’è un po’ di amarezza. Le finali… ma se nonilnon c’èscritto e questo un po’ ti rode. Anche perché la mia sensazione dal campo era che ci è mancata la consapevolezza che davvero potevamo far male a questo City. Si parlava troppo di quanto era forte e questo un po’ inconsciamente ...