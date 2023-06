Acerbi “Paura della Spagna no | grande rispetto sì”

(Di lunedì 12 giugno 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “no,sì. Hannopalleggio, li abbiamo già incontrati recentemente, sappiamo i loro punti di forza, è una partita importante, vogliamo vincere ed andare in finale”. Lo ha detto il difensore Francescodal ritiroNazionale a Coverciano, dove gli azzurri stanno preparando la semifinale di Nations League in programma giovedì prossimo contro la. “Vedere i Mondiali” da spettatore “è stato un duro colpo, potevamo essere lì – ha aggiunto il centrale interista – Siamo stati campioni d’Europa, avevamo un girone abbordabile, abbiamo perso contro la Macedonia, quindi non ci siamo andati per colpa nostra. Ora non possiamo più sbagliare. Vogliamo fare bene nelle ...

