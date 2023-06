Acerbi | ottimismo verso il rinnovo | percentuali Inter e Lazio ? SI

Leggi su inter-news

(Di lunedì 12 giugno 2023) Francescoha fatto una grandissima stagione con l’e ora i nerazzurri vorrebbero prenderlo dalla. Filtraper il difensore della Nazionale? Sensazioni positive in casaper quanto riguarda. Fantastica la sua stagione con la maglia nerazzurra. Ne sa qualcosa Haaland. Ora la dirigenza meneghina punta ad averlo anche il prossimo anno. Come racconta Alfredo Pedullà a Sportitalia Mercato, arriverà la fumata bianca tranettamente a favore del club nerazzurro: 95% contro 5%.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...