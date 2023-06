Perché bisogna difendere Roger Waters e "The wall" Non c'è bisogno di essere d'con Waters ...un po' ci diranno che i Beatles erano reazionari, che Dylan era un sodale del Ku Klux Klan, e ...Microsoft ha approfittato dell'Xbox Games Showcase 2023 per annunciare l'arrivo del catalogo Xbox Game Pass per PC su piattaforma GeForce Now di Nvidia. L'operazione rientra nell'stipulatoMicrosoft e Nvidia, di durata decennale , e che mira a garantire agli abbonati di ciascun servizio un'offerta sempre più ampia di giochi. Circa un mese fa, infatti, Nvidia ha ......Ue hanno raggiunto l'sulle nuove regole a tutela dei rider e dei lavoratori delle piattaforme come Uber, Deliveroo e Glovo. Lo annuncia la presidenza di turno svedese del Consiglio Ue.i ...

Accordo tra i ministri Ue sulle tutele per i rider - Ultima Ora Agenzia ANSA

UBS e il governo svizzero hanno annunciato venerdì di aver firmato un accordo di protezione delle perdite, che entrerà in vigore una volta completata l’acquisizione di… Leggi ...Silvio Berlusconi nasce imprenditore e diventa politico. Nel 1976 alla segreteria del Psi si insedia Bettino Craxi e nel mese di luglio i due si incontrano grazie all’architetto milanese Silvano Larin ...