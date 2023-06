Accordi commerciali | Carlo Ancelotti fa causa all’Everton

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023), tramite i suoi legali, nella serata di venerdì ha presentato i documenti per citare in giudizio l’Everton presso l’alta corte londinese. A riportare la notizia è il The Guardian, che fa riferimento a “generali”, senza entrare particolarmente nel merito. Il tecnico attualmente al Real Madrid è stato alla guida dei Toffees tra il dicembre del 2019 e il 2021, prima di approdare nuovamente in Spagna. Un atto, quello di, che potrebbe creare ulteriori problemi alla proprietà e al board dell’Everton, già in difficoltà dal punto di vista finanziario. SportFace.