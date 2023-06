“A chi va l’eredità” Silvio Berlusconi | a quanto ammonta il suo enorme patrimonio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023) Addio a, ecco a chi andrà. Chiude per sempre i suoi occhi all’età di 86 anni. La leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo purtroppo non gli ha dato scampo. L’Italia è rimasta con il fiato sospeso per settimane dopo la notizia del ricovero diper il peggioramento del suo stato di salute. Purtroppo la situazione è precipitata e oggi un intero Paese ne piange la scomparsa.muore a 86 anni stroncato da una leucemia mielomonocitica cronica. La speranza non si è mai spenta fino al suo ultimo respiro. Purtroppo le condizioni di salute disono drasticamente peggiorate. Come ormai è noto il leader di Forza Italia era stato ricoverato nuovamente ...