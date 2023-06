A Capri l’estate dei vip | Di Caprio passeggia | Ferragni balla

(Di lunedì 12 giugno 2023) Comincia l'estate di, fra glamour, vip e folla in piazzetta. Proprio qui è stato avvistato Leonardo Dio, che nonostante il cappellino e la mascherina, era ben riconoscibile fra i turisti. Accompagnato da familiari e amici, insieme con una guida turistica, ha visitato gli scavi archeologici di Villa Jovis. Chiaraè stata invece avvistata mentre si godeva una serata di balli e canti in un locale dell'isola, dove si è concessa un lungo fine settimana di vacanza senza Fedez, insieme con l'influencer Chiara Biasi e ad altri amici.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/06/A--l-estate-dei-vip-Di-o-20230612 video 13215834.mp4"/video

