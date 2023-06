6 italiane ricercatrici Stem ricevono il premio L’Oréal-Unesco

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 giugno 2023) Da oggi 12 giugno altri sei nomi disi aggiungono all’elenco. In totale 112 donne hanno ricevuto in 21 anni il riconoscimento Per le donne e la Scienza delL’Oréal –. A consegnarlo oggi a Milano, al Museo della Scienza e della tecnologia la giuria presieduta dalla professoressa Lucia Votano dirigente di ricerca affiliata presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. I sei profili vincenti disono stati selezionati su una platea di 200 candidature. Quanto vale ilL’Oréal-Sono state assegnate sei borse di studio di 20 mila euro ciascuna, a seiunder 35. La borsa è stata attribuita sulla base dell’eccellenza riconosciuta al loro progetto ...