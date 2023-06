... permettendo di sviluppare un approccio critico nei confronti del presente; epromosso dal ... ArteMuseo pone in sinergia 4 musei e fondazioniper offrire opportunità espositive concrete ...... abbiamo voluto capire come e con quale spirito le aziendeperseguono i propri obiettivi ... A Pappalepore, infatti, piace definire Planetek " unadi 30 anni ", perché il settore ...Molte delle"sportive"sono nate all'interno di Wylab , incubatore ligure con sede a Chiavari specializzato nato da una partnership tra la piattaforma dedicata allo scouting ...

4 startup italiane che promuovono lo sport e il benessere (anche in azienda) la Repubblica

Startup e PMI italiane sono chiamate a presentare il proprio innovativo progetto su tre settori strategici e strettamente collegati quali Climate, Green Energy e Food Tech. Clima ed energia pulita ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...