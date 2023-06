24 Ore Le Mans | Ferrari vince ed ora si prepara per abbracciare il proprio pubblico a Monza

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023)ha vinto l’edizione 2023 della 24h Le, un impresa leggendaria che ha pochi eguali nella storia del motorsport. La Rossa non si imponeva infatti dal 1965, la 499P ha saputo primeggiare al primo colpo a solo un anno dalla propria costruzione. Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51, autonte davanti a Toyota e Cadillac e Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco #50 hanno dato spettacolo per tutto l’arco di gara confermandosi come favoriti assoluti sin dalle prove libere di mercoledì. Le due auto di Maranello hanno saputo piegare Toyota, regina incontrastata sul ‘Circuit della Sarthe’ e non solo. Gli uomini di Antonello Coletta sono riusciti a mettere pressione ai giapponesi che messi all’angolo hanno tentato di tutto pur di mantenere in casa l’ambito trofeo di Le. ...