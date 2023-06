24 Ore Le Mans 2023 | la lettera di John Elkann indirizzata agli uomini della Ferrari

'La cosa più bella nella vita è quasi riesci a vivere i sogni'. Così il presidente della Ferrari, John Elkann, sul circuito di Le, dove una Rossa è tornata a vincere la 24più famosa del mondo dopo cinquant'anni: 'Un'avventura straordinaria per tutti noi ferraristi - ha detto Elkann - abbiamo vinto grazie al talento e ...Toyota, in più occasioni, tuttavia, non ha mancato di mostrare la propria contrarietà per le modalità e i tempi dell'intervento deciso da Fia e Aco per dar vita a una 24di Ledel centenario ......pronta a ricevere gli onori per la strabiliante vittoria di Le. La Ferrari sul circuito de la Sarthe ha scritto una pagina di storia dell'automobilismo, riuscendo a sbancare la mitica 24, ...

Dopo la storica vittoria della Ferrari nella 24 Ore di Le Mans 2023, il presidente John Elkann ha scritto una lettera indirizzata a tutti i ...L'ex presidente Akio Toyoda non manca di sottolineare, indirettamente, le decisioni di Aco e Fia alla vigilia della 24 Ore di Le Mans. Morizo al "suo" team: "Un vanto il secondo posto" ...