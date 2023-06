24 Ore di Le Mans 2023 | i 5 temi

... e invece la Toyota ha perso la sua prima Ledopo cinque stagioni, un segnale che qualcosa è ... Ma ci sono momenti più importanti di altri, come quando Pier Guidi, a 16dal termine, si era ...C'è un dato di fondo nella sconfitta della Toyota alla 24di Le. Un elemento da tenere in considerazione nell'errore commesso da Ryo Hirakawa ad Arnage, con i danni rimediati dalla GR010 Hybrid numero 8 e il tempo perso ai box per le riparazioni a ...Ferrari fa la storia a LeA 50 anni dall'ultima apparizione nella top - class e a 58 dall'ultimo successo nella classe regina la Ferrari è tornata a fare la voce grossa nella 24di Le. La Scuderia di Maranello ha vinto nella classe Hypercar, la più importante, con la 499P #51 affidata a James Calado, Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi. Il progetto Hypercar è ...

Storica vittoria della Ferrari nella 24 ore di Le Mans RaiNews

La Rossa è tornata a vincere dopo 58 anni la endurance francese. I segreti di un gruppo costruito da anni successi nel GT ...Difficilmente dimenticheremo le immagini delle due 499P in parata, con la sfortunata numero 50 a scortare la 51 guidata da Pier Guidi pronta a ricevere gli onori per la strabiliante vittoria di Le Man ...