2035 - Bando endotermiche | la Polonia ricorrerà alla Corte di Giustizia

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 giugno 2023) Laha intenzione di contrastare con qualsiasi mezzo la direttiva europea sullo stopvendita di nuove auto a benzina e diesel nel. Stando a quanto rivelato dal ministro dell'Ambiente, Anna Moskwa, il governo polaccoinfattidieuropea, il massimo organo giudiziario della Ue, per ostacolare l'ormai famosodelle vetture. Opposizione polacca. Varsavia si è sempre oppostaproposta della Commissione di fermare la vendita di motori a scoppio e non ha mai fatto mistero dei suoi propositi: ha sempre votato contro il nuovo regolamento, sostenendo l'assenza di un'adeguata analisi sulle conseguenze sociali e industriali del provvedimento, e non ha accettato ...