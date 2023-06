(Di lunedì 12 giugno 2023) Nuovo episodio di violenza dellacontro un ragazzino. Jor'Dell Richardson è stato colpito all'addome da un agente fuori da un negozio ad Aurora, in, dove secondo gli ...

Nuovo episodio di violenza della polizia contro un ragazzino. Jor'Dell Richardson è stato colpito all'addome da un agente fuori da un negozio ad ...sono servite le implorazioni del. ...Nuovo episodio di violenza della polizia contro un ragazzino. Jor'Dell Richardson è stato colpito all'addome da un agente fuori da un negozio ad ...sono servite le implorazioni del. ..."Fermati per favore! Mi hai preso!". La supplica è quella di un ragazzinopoco prima di essere ferito a morte dalla polizia. Il fatto è avvenuto lo scorso 1 giugno in Colorado ma sta rimbalzando in queste ore sui media di tutto il mondo dopo la diffusione del ...

14enne afroamericano ucciso dalla polizia in Colorado - Ultima Ora Agenzia ANSA

La supplica è quella di un ragazzino afroamericano poco prima di essere ferito a morte ... Ti sparo”. Ma in realtà il 14enne aveva in mano una semplice pistola ad aria compressa a pallini con la forma ...Nuovo episodio di violenza della polizia contro un ragazzino afroamericano. Jor'Dell Richardson è stato colpito all'addome da un agente fuori da un negozio ad Aurora, in Colorda, dove secondo gli agen ...