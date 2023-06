14 anni di Berlusconi sui social raccontati dal capo della comunicazione web di Forza Italia

Leggi su repubblica

(Di lunedì 12 giugno 2023) Intervista ad Antonio Palmieri: "Voleva essere leader, non follower. La Bestia? Non avrebbe mai accettato uno strumento che gli suggerisse di cosa parlare". La scoperta di Internet nel 1994. Il primo sito, in 'ossessivo aggiornamento'. Poi i canali online, mai del tutto il suo...