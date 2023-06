1000 Miglia | svelata livrea dell’auto a guida autonoma che affiancherà le auto storiche

(Di lunedì 12 giugno 2023) Brescia, 12 giu. – (Adnkronos) – Nella cornice del Villaggio, luogo che sin dal 1927 è sinonimo die punzonatura prima della partenza, è stataoggi ladella primache percorrerà alcuni tratti del tragitto della2023 in modalitànomous Drive, progetto ideato e sviluppato dal Politecnico di Milano in collaborazione consrl e con il supporto e il patrocinio del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, rappresenta la prima sperimentazione a livello mondiale di veicolinomi su ...

Un progetto ideato e sviluppato dal Politecnico di Milano in collaborazione consrl e con il supporto e il patrocinio del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile Nella cornice del Villaggio, luogo che sin dal 1927 è sinonimo di auto storiche e ...Ganbare che in 10,40 metri e 5400 kg (barche simili pesavanokg di più) ha soluzioni ... Ma la storia è ricca di sorprese e quest'anno nelle 241da Saint - Tropez a Genova può succedere di ...Alvaro Lucchi colloca una delle auto dellesulla via Ravegnana, mentre sfreccia a tutta velocità sul rettilineo davanti al Foro Boario mentre un gallo scappa via impaurito (una scena ...

Mille Miglia, tutto quello che c'è da sapere sui cinque giorni di gara Giornale di Brescia

Un progetto ideato e sviluppato dal Politecnico di Milano in collaborazione con 1000 Miglia srl e con il supporto e il patrocinio del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile ...Brescia, 12 giu. – (Adnkronos) – Nella cornice del Villaggio 1000 Miglia, luogo che sin dal 1927 è sinonimo di auto storiche e punzonatura prima della partenza, è stata svelata oggi la livrea della pr ...