1000 Miglia Green - In corsa con il disagio della modernità

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nel 1886, a Mannheim, in Germania, l'Europa è scesa da cavallo ed è salita in automobile. Simbolicamente, si capisce. Karl Benz, uno dei pionieri che in quel periodo s'ingegnavano attorno all'idea di veicoli che si muovessero senza ricorrere all'energia animale, ha appena depositato il brevettosua Patent Motorwagen, considerata la prima autostoria. Ma la diffusione dell'automobile non è avvenuta in un botto. Anzi, accanto alla curiosità per i primi veicoli semoventi, c'era una certa dose di scetticismo: quei trabiccoli non avrebbero mai sostituito carrozze e cavalli. Questi ultimi, in fondo, necessitavano soltanto di un po' di riposo ogni tanto e una manciata di biada. Oltre l'automobile. Ci volle il coraggio di Martha Benz, moglie di Karl, che prese con sé i figli e, all'insaputa del marito, saltò a bordo...