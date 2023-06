1 - 0 all' Italia | l' Uruguay vince il Mondiale U 20

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'batte l'1 - 0 (0 - 0) eildi calcio Under 20. Nella finale giocata a La Plata, in Argentina, decisiva la rete di Rodriguez al 41' del secondo tempo. Terzo posto per ...

All’Italia è mancata la qualità dei suoi uomini migliori, anche a causa delle condizioni pessime del terreno di gioco.L'Uruguay batte l'Italia 1-0 (0-0) e vince il Mondiale di calcio Under 20. Nella finale giocata a La Plata, in Argentina, decisiva la rete di Rodriguez al 41' del secondo tempo. Terzo posto per Israel ...