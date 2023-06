Zuppi sull’utero in affitto | «Non è medievale essere contrari | né modernità comprare figli fatti da altri»

Leggi su open.online

(Di domenica 11 giugno 2023) «Io non credo cheall’utero insignifichi. Io non mi sentoe non penso che sia lafar fare uno a una persona, per poi comprarglielo. Mi spiace, non lo posso accettare. Non trovo niente di moderno in questo». Invitato al festival di Repubblica, a Bologna, il cardinale Matteoè intervenuto nuovamente sul dibattito riguardante la maternità surrogata. Il presidente della Cei, già a fine maggio, aveva richiamato pubblicamente quanto affermato dalla Corte costituzionale, ovvero che «il no dei giudici sulla maternità surrogata resta una indicazione importantissima, come anche quanto detto sempre dalla Chiesa. E poi ci vuole un po’ di buon senso: la vita non si compra ...