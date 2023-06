Zoe | giornata di relax Lady Hernandez si gode l’ufficio speciale di oggi

Per info: 015 0991868 Nella stessaavrà luogo l'evento "Salvamondo arriva nell'"Arcipelago Biellese". Il personaggio della collana di libri dedicati agli obiettivi ONU e al Terzo ...positiva per il Legnano Softball Convocate le giocatrici Amelia Garavaglia,Dalla Vecchia, Arianna Berardino, Samuela Giavarini, Nina Giampietro, Lucrezia Ravasio, Claudia Simone, con la ......doveva essere una serena gita in famiglia si trasforma in un'imprevedibile e angosciante... con Tom Cruise, Morgan Freeman, Nikolaj Coster - Waldau, Olga Kurylenko,Bell, Melissa Leo e ...

Piazzo protagonista domenica 11 Giugno con il nuovo spettacolo di Famiglie a teatro “L’Albero dei Regali” e l’esplorazione urbana con Zoe Salvamondo La Provincia di Biella

Zoe APS, Coop. SoleLuna-CAP, Ittica, Coop. Medihospes-ADE/Centro Servizi Famiglie) la prima edizione della Giornata dello Sport, un evento che mira a promuovere l’importanza del rapporto tra sport e ...Si è disputata la terza giornata di campionato per le ragazze del softball Under 13 esordiente, al campo di Legnano “Peppino Colombo”. Giornata positiva per il Legnano Softball Convocate le giocatrici ...