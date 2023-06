Zilliacus | «Manchester City-Inter | nerazzurri sfortunati Tra 2 mesi…»

(Di domenica 11 giugno 2023) Thomas, miliardario finlandese di cui si è parlato negli scorsi giorni riguardo un suo presuntoessamento per l’, ha pubblicato un post sul profilo Instagram dopo la sconfitta della squadra nerazzurra in finale di Champions League contro il– Queste le parole di Thomasin un post all’no del proprio profilo Instagram. “Grande prestazione dell’ieri sera. Isono stati moltoa non segnare almeno due volte, cosa che avrebbe regalato loro una meritata vittoria. La prossima stagione inizia tra 2 mesi, Andrà meglio allora! #forzamilan“. Fonte: ...

