WWE | Riconfermato il consiglio direttivo dello scorso anno

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 11 giugno 2023) Tutti gli attuali otto membri deldi amministrazione della WWE sono stati rieletti in seguito all’assemblea annuale degli azionisti. Per la federazione di Stamford l’ultimoè stato parecchio movimentato, tra l’addio di Vince McMahon, poi ritornato, e l’acquisizione da parte di Endeavor, perció è lecito pensare che si stiano iniziando a gettare solide basi per il futuro della società. Riconfermati tutti i membri. Gli otto membri sono Vince McMahon, Nick Khan, Paul Levesque, George Barrios, Steve Koonin, Michelle McKenna, Steve Pamon e Michelle Wilson. Tutti loro farparte delfino alla prossima riunione annuale nel 2024, anche se questo cambierà una volta che la fusione con Endeavor sarà approvata dal ...