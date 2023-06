WWE: Rey e Dominik si affronteranno in uno Street Fight durante un Live Event per la festa del papà Zona Wrestling

Rey Mysterio e suo figlio Dominik si affronteranno nuovamente in un WWE Live Event, nel primo Father's Day Street Fight Match della storia.WWE SmackDown was up against Game 4 of the NBA Finals on ABC. The NBA game between the Miami Heat and the Denver Nuggets drew 7.605 million viewers against SmackDown’s second hour. SmackDown competed ...