WWE | Primo ostacolo per la nuova #1 Contender Thea Hail | annunciato il match con Cora Jade

(Di domenica 11 giugno 2023) La WWE ha confermato altri dueper il prossimo episodio di NXT., fresca vincitrice della Battle Royal che le ha garantito lo status di #1all’NXT Women’s Title detenuto da Tiffany Stratton, sfideràmentre Roxanne Perez se la vedrà con Tatum Paxley, dopo che quest’ultima ha aiutato Blair Davenport per attaccare l’ex campionessa, addirittura autoeliminandosi dall’incontro di settimana scorsa. Questi duesi sommano ai già annunciati Baron Corbin vs IIja Dragunov, Noam Dar vs Nathan Frazer (con la Heritage Cup in palio) e Schism vs Tyler Bate, Wes Lee e Mustafa Ali. Una puntata decisamente interessante, complice anche la “lontananza” del prossimo Premium Live Event per il roster giallonero WWE, che sarà Great American Bash ...