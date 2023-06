WWE | King & Queen of the Ring cancellato del tutto? Potremmo non vedere “incoronazioni” per un po’…

(Di domenica 11 giugno 2023)of theavrebbe dovuto essere il Premium Live Event di fine maggio in quel di Gedda, Arabia Saudita, ma la WWE l’ha successivamente trasformato in Night of Champions per esigenze creative, eliminando di fatto i due tornei per “incoronare” Re e Regina della federazione. Dopo praticamente un anno di rumor e dopo l’annuncio ufficiale, dunque, la WWE ha cambiato i piani, denominando l’evento in altro modo per consentire di “festeggiare” la ricorrenza dei 1000 giorni da campione di Roman Reigns, assegnando inoltre il “nuovo” World Heavyweight Championship nel match tra Seth Rollins ed AJ Styles. Nessun piano di ricollocamento durante l’anno… per ora Secondo un recente report di Fightful Select, la WWE non ha ancora fissato una data per “recuperare” l’evento, nonostante il ritorno in Arabia ...

WWE: Novità sul King & Queen of the Ring Spazio Wrestling

The King and Queen of the Ring was initially set to take place in Saudi Arabia last month. WhatCulture is part of Future plc, an international media group and leading digital publisher. Visit our ...In an update on this situation, Fightful Select reports that WWE sources have heard nothing about the King and Queen of the Ring being pencilled in for later in 2023. Instead, these tournaments are ...