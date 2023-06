Von der Leyen | Sosterremo la Tunisia e la sua economia

(Di domenica 11 giugno 2023) (Agenzia Vista) Tunisi, 11 giugno 2023 "laper rafforzare la sua. La Commissione europea sta valutando l'assistenza macrofinanziaria non appena sarà trovato l'accordo necessario e siamo pronti a mobilitare fino a 900 milioni di euro per questo scopo di assistenza macrofinanziaria. Come passo immediato, potremmo fornire subito un ulteriore sostegno al bilancio fino a un massimo di 150 milioni di euro", le parole della presidente della Commissione Ue, von der, a Tunisi con Meloni e Rutte. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Un memorandum d'intesa da approvare entro giugno e 150 milioni subito per le casse del governo. E' l'offerta che la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, la premier Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Mark Rutte portano in dono al presidente tunisino Kais Saied per rilanciare il partenariato bilaterale e provare a convincerlo ad ...Domenica la presidente del Consiglio è volata di nuovo in Tunisia , in compagnia del premier olandese Mark Rutte e della presidente della Commissione Ue, UrsulaLeyen , per un nuovo vertice ...Firmata dichiarazione congiunta tra l'Ue e la Tunisia a Cartagine dove si è svolto l'incontro tra la premier Giorgia Meloni, la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen, il premier olandese Mark Rutte e il presidente tunisino Kais Saied "Riteniamo che vi sia un enorme potenziale per generare benefici tangibili per l'Ue e la Tunisia. Il partenariato ...

Meloni a Tunisi con von der Leyen e Rutte: "Obiettivo memorandum d'intesa Ue-Tunisi entro giugno"

Meloni torna con von der Leyen e Rutte, sul tavolo un miliardo di euro purché la Tunisia firmi l'accordo con l'Fmi e blocchi i flussi. Doppia porta in faccia ...