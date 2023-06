Von der Leyen | pronti 900 milioni per assistenza a Tunisia

Così la presidente della Commissione UeLeyen nella dichiarazione congiunta con la premier Meloni e il premier Rutte dopo l'incontro a Tunisi su migranti e cooperazione Per "superare le ...Lo ha detto la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen nella dichiarazione congiunta con la premier Giorgia Meloni e il primo ministro Mark Rutte. "Come passo immediato, potremmo fornire ...Questa mattina al palazzo presidenziale di Cartagine, la premier italiana Giorgia Meloni , la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen e il premier olandese Mark Rutte hanno ...

Meloni, von der Leyen e Rutte in Tunisia La7

(ANSA) - TUNIS, JUN 11 - Italian Premier Giorgia Meloni, European Commission President Ursula von der Leyen and Dutch Prime Minister Mark Rutte had a meeting with Tunisian President Kais Saied at the ...(Refiles, fixing typo in headline) (ANSA) - TUNIS, JUN 11 - Italian Premier Giorgia Meloni, European Commission President Ursula von der Leyen and Dutch Prime Minister Mark Rutte had a meeting with ...