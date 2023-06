Le indagini in corso Al vaglio degli inquirenti anche l'analisi didi telecamere di sorveglianza tra Senago e Milano e i dati recuperati da pc e tablet dell'assassino reo confesso per ...... spronando il gruppo verso l'acqua scura: "Andiamo a vedere gli uccelli giganti chein mare"... Sono, tutte con le bocche spalancate e le due "corna" che usano come "posate" per incanalare ...... le azioni di Tesla sono salite fino ad arrivare ai massimi da oltre sei mesi, spinte sia dal fatto che l'azienda ha ridotto le perdite del 2022 e sta accumulandodi miliardi di dollari grazie ...

Volano decine di palloncini bianchi e azzurri all'uscita del feretro di Giulia TGLA7

A Sant'Antimo, vicino a Napoli, qui dove era nata e dove adesso vivono i genitori, i funerali di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello dal quale a ...