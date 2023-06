VNL maschile 2023 volley | tutti i risultati e la classifica

(Di domenica 11 giugno 2023)e ladella VNL: ecco l’esito di tutte le partite. Laball Nations League torna con la stessa formula dello scorso anno: 16 squadre partecipanti, le migliori otto formazioni al termine delle tre settimane della fase preliminare accederanno alle Finali di Danzica (Polonia, 19-23 luglio). Al via anche l’Italia di Fefé De Giorgi, campione d’Europa e del mondo in carica, che proverà a migliorare la quarta posizione dello scorso anno per iniziare al meglio l’estate azzurra che culminerà con la rassegna continentale e i tornei di qualificazione olimpica. Di seguito, lae idi tutte le partite della VNLaggiornati in tempo reale. REGOLAMENTO ...

L'Italiatornerà invece in campo il 21 giugno a Rotterdam contro l'Iran . ITALIA - ... Tot: 106' FOTOGALLERY Foto: Fipav %s Foto rimanenti nations league, convocati di De Giorgi per ...... il gruppo che ha lavorato a Cavalese si unirà a Milano per la seconda settimana di, ...40 Slovenia - Iran ore 08:40 Serbia - Polonia ore 12:10 Giappone " Francia Nazionale SenioresBellissima vittoria dell' Italia nell'ultima gara della Week 1 di Nations League2023 : i ragazzi di De Giorgi battono la Germania 3 - 1 e chiudono con il sorriso una settimana in chiaroscuro. Dopo i pesanti 0 - 3 incassati da Argentina e Stati Uniti , la nostra Nazionale ...

Pallavolo VNL maschile – Gli attacchi di Mozic e i muri di Kozamernik aprono le porte al 3-1 della Slovenia sulla Francia ivolleymagazine

(Carlo Lisi per iVolleymagazine.it) Due vittorie in poche ore e l’avvio di VNL di Balaso e compagni prende un volto diverso, non esaltante, ma sufficiente. Quando ci si presenta con una formazione cos ...VNL 2023 (M) - L'Italia regola 3-1 la Germania e conquista il 2° successo di fila nel torneo. Altro show offensivo della coppia Bottolo-Rinaldi, super Balaso.