Virtus Global Games degli Sport Paralimpici | l’Italia è terza nel Medagliere

(Di domenica 11 giugno 2023) 85 medaglie, terzo posto in classifica generale, per, dietro Francia e Australia e la conferma di essere una della Nazionali più forti al mondo: si è chiusa la sesta edizione deidi Vichy, in Francia, l’evento agonistico internazionale più importante riservato ad atleti con disabilità intellettivo e relazionale. Una trasferta molto positiva per il team azzurro guidato dal DT Giancarlo Marcoccia, che nei cinque giorni di gare ha conquistato 30 ori, 26 argenti, 29 bronzi. 46 gli atleti azzurri in gara, impegnati in cinque disciplineive: atletica, nuoto, canottaggio, taekwondo, karate. Tantissime le prestazioni di altissimo livello fatte registrare dagli azzurri, tra queste quella di Ndiaga Dieng, già medaglia di bronzo ai GiochiEstivi di ...