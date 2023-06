Vino | ecco perché non dovresti mai rinfrescarlo con il ghiaccio

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 11 giugno 2023)nel: una moda che sembra aver preso piede, malgrado diverse ragioni sconsiglino diin questo modo. Non mancano del resto le alternative per rinfrescare il, anche se bisogna prendere atto che quella che un tempo era una pratica tabù (cubetti didel) adesso appare ampiamente sdoganata.ilnon andrebbe rinfrescato col– grantennistoscana.itNon sono tempi particolarmente felici per gli amanti del, accerchiati come sono da un lato da un’aggressiva mentalità igienistico-salutista (che potendo lo bandirebbe all’istante dalle tavole) e dall’altro dalla sconcertante cultura dello sballo (che svilisce non meno l’antico nettare degli ...