Vincita record | 42 milioni con una schedina da un euro

Di sicuro, conclude, è lamai centrata in tabaccheria: "Fino a oggi non avevamo mai avuto premi di portata significativa, neanche per altri giochi". Loading... Del jackpot ...Si tratta della terzadel 2023 dopo quella stratosferica da 371,1 milioni del 16 febbraio, ma si trattava di un sistema di più persone.Si tratta della terzadel 2023 dopo quella stratosferica da 371,1 milioni del 16 febbraio, ma si trattava di un sistema di più persone.

Vincita record: oltre 42 mln con una schedina da un euro TGLA7

Il SuperEnalotto regala un Jackpot da 42,5 milioni di euro. La vittoria è stata realizzata con una schedina da un euro. Quella di stasera è la terza vittoria del 2023, dopo ...C'è un nuovo super milionario a Teramo. Acquistanto un tagliando da 1 euro presso una tabaccheria della città abruzzese ha vinto 42.590.153,89 euro. Si tratta della terza vincita del 2023 dopo quella ...