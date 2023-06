Vincenzo Salemme torna a teatro con Natale in casa Cupiello | le date del tour

(Di domenica 11 giugno 2023)in scena con una delle opere più intense e struggenti deldel ‘900,indi Eduardo De Filippo: ledelche toccherà Roma, Napoli, Milano, Firenze e molte altre città La prima volta che s’incontrarono fu nel 1977 a Roma.provava a fare la comparsa in una delle commedie che Eduardo stava registrando a Cinecittà per la Rai. De Filippo era vestito in pigiama, calzettoni e pantofole, il costume iconico di quella che sarebbe diventata una delle sue opere più intense e struggenti deldel ‘900:in. Sono passati, da allora, 46 anni. Nel frattempo, ...

Ora, però, Salemme sente il desiderio di proporre al grande pubblico il capolavoro di Eduardo De Filippo, e di farlo con un tour nazionale che lo porterà a calcare i palchi dei più celebri teatri. Nella prossima stagione Salemme sarà protagonista e regista di 'Natale in casa Cupiello', prodotto dalla sua compagnia Chi è di scena e dal teatro Diana.

Il teatro Diana ha svelato la nuova programmazione di spettacoli 2023/2024, tanti i titoli e gli artisti pronti a cimentarsi sul palco.