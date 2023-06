Villa Maria | la tenuta regalata da Berlusconi a Francesca Pascale | ora è della nipote del patron del «Toblerone»

Da nido d'amore di Silvio Berlusconi e Francesca Pascale a nuova residenza di Lavinia Eleonoire Jacobs, la nipote del re del cioccolato., una delle residenze più note del leader di Forza Italia, è stata acquistata lo scorso 4 agosto dalla nipote di Klaus Jacobs, l'inventore del Toblerone scomparso nel 2008 e definito da ...Da ammirare ancheBossi e la Parrocchia di SantaAssunta . Non mancano i ristoranti che offrono piatti del territorio , dove la carne ha un ruolo importante, così come il pesce di lago. E ...... molto bene anche Clara Sansoni (TennisCarpena) e Giulia Bancale (Tc Ippodromo). Sezione di ... 4 - 6, 10 - 5, Alice Monducci Delucca (2.7) - Giulia Tozzola (2.7) 6 - 2, 6 - 2,Cristina ...

Villa Maria, la tenuta regalata da Berlusconi a Francesca Pascale, ora è della nipote del patron del... Corriere della Sera

Silvio Berlusconi aveva acquistato Villa Maria a Rogoredo di Casatenovo nel 2015 come pegno d'amore per l'allora fidanzata Francesca Pascale. Silvio la comprò per ...Svelato il nome dell’acquirente: Lavinia Eleonoire Jacobs, nipote del re (svizzero) del cioccolato. Rimane il segreto sul prezzo della vendita ...