VIDEO MotoGP | podio e premiazione da brividi | una folla festante canta l’Inno di Mameli insieme a Bagnaia

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Francescoha vinto il GP d’Italia 2023, tappa del Mondialeandata in scena sul circuito del Mugello. Il ribattezzato Pecco ha dominato la gara in sella alla sua Ducati e ha bissato il successo ottenuto ieri nella Sprint Race, allungando in testa al campionato dove ora vanta 21 punti di margine nei confronti di Marco Bezzecchi. Il Campione del Mondo ha poi fatto festa sul gradino più alto del, regalandosi una giornata indimenticabile. Francescoha intonatodie tutto il pubblico presente gli è andato dietro. Il popolo del Mugello e dellaè tornato a rumoreggiare, la passione si è ridestata e l’Italia sogna in grande con il fuoriclasse piemontese. Di seguito ildi Francesco...