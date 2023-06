VIDEO MotoGP | Bagnaia rientra ai box sventolando la bandiera tricolore al Mugello | pubblico in estasi!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Una grandissima vittoria quella di Francesco. Il campione del mondo in carica ha dettato legge sul tracciato del, quello di casa, andando a vincere alla grande il Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale di2023. Sulla pista toscana “Pecco” non ha lasciato scampo ai rivali, andando a fare il bis della Sprint Race di ieri. Dopo aver tagliato il traguardo il portacolori del team Ducati Factory ha festeggiato a dovere la gara di casa, prima con una scenetta organizzata dal suo Fans Club, ricordando i tempi di Valentino Rossi, quindindo ai boxlaitaliana. Un momento di grandissima gioia perche, come si è visto in questo weekend, ha la chiarissima intenzione di vincere il suo secondo titolo iridato ...