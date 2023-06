VIDEO Marc Marquez | la caduta dello spagnolo nel GP del Mugello

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Il GP d’Italia alsi è concluso con il dominio totale di Francesco Bagnaia: il pilota Ducati ha consolidato la prima posizione del Mondiale facendo doppietta tra Sprint Race e gara. Bottino pieno per il campione del mondo che ha vinto per la 17a volta in carriera in top class. Se c’è spazio per sorridere per Bagnaia e le Ducati, non si può dire altrettanto pere la sua Honda. Dopo una splendida qualifica ieri e una discreta Sprint Race conclusa in settima posizione, loè caduto a 18 giri dalla conclusione alla Bucine quando si trovava in zona podio. Rabbia, scoramento per l’iberico che ha allargato le braccia, rammaricandosi di un’altra occasione persa per portare a casa un buon risultato. Per lui si tratta della 4aconsecutiva dopo Valencia 2022, Algarve e Le Mans: ...