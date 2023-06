VIDEO – Inter | l’orgoglio dei tifosi | in tanti lo stesso in Piazza Duomo

Leggi su inter-news

(Di domenica 11 giugno 2023) Per l’non è una domenica felice, dopo aver perso la finale di Champions League col Manchester City. Ma stanotte, nonostante tutto, insono andati in: ecco il. CELEBRAZIONI SFUMATE – Erano comunque in migliaia stanotte ina Milano, per rendere omaggio all’pur avendo perso la finale di Champions League col Manchester City. Certo, non ci sono stati festeggiamenti come si sperava, ma cori e addirittura fuochi d’artificio non sono mancati. Con la voglia di ringraziare lola squadra per quanto fatto ieri sera a Istanbul. Non a caso c’erano anche deipresenti in aeroporto al momento del rientro dalla Turchia (vedi articolo). E la speranza che questa finale non ...