VIDEO Djokovic-Ruud 3-0 | Finale Roland Garros 2023 | highlights e sintesi | il serbo fa la storia | 23° Slam in bacheca

(Di domenica 11 giugno 2023) Tutto come da pronostico. Novakha sconfitto nelladelil norvegese Casper(n.4 del ranking) e ha ottenuto il 23°in carriera, scavalcando Rafael Nadal nella classifica dei pluri-vincitori Major di tutti i tempi. Una vittoria per 7-6 (1) 6-3 7-5 nella quale ilha saputo gestire alla grande le difficoltà del primo set, per poi gestire il tutto nelle restanti frazioni. Numeri impressionanti quelli di, tenuto conto della terza affermazione a Parigi nel percorso agonistico, dopo il 2016 e il 2021, e del ritorno in vetta alla classifica mondiale con questo successo. Una partita nella quale il tie-break del primo set è stato decisivo per l’evoluzione del match. Nole semplicemente ...

Dopo il colpo finale,si getta a terra per per la gioia della vittoria, poi si complimenta con lo sfidante.Come di consueto, Eurosport ha stilato la sua classifica dei migliori 5 punti del Grande Slam che si è appena concluso, il Roland Garros 2023 vinto da Novak. Al primo posto di questa classifica, c'è il clamoroso colpo no - look messo a segno da Carlos Alcaraz nella semifinale persa in quattro set proprio contro il serbo.Novakbatte Ruud e vince il Roland Garros conquistando il suo 23° Slam. La premiazione ...

Djokovic - Ruud - Roland Garros Highlights - Tennis video Eurosport IT

