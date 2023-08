Vibracoustic - Meno vibrazioni e rumore per le elettriche

Leggi su quattroruote

(Di domenica 11 giugno 2023) ben noto che i veicoli elettrici, se paragonati a quelli termici di pari classe e dimensione, abbiano un peso superiore, mediamente tra il 18 e il 24%. I problemi, quindi non riguardano solo la dinamica di guida e i consumi di energia necessari per spostare simili masse, ma anche le sollecitazioni alle quali è sottoposto l'assetto delle vetture. Gli Nvh nel dettaglio. Braccetti delle sospensioni, supporti motore, boccole insomma, parliamo di tutto ciò che fa parte del mondo Nvh (Noise, Vibration, Harshness), ovvero gli indici utilizzati in campo automobilistico per misurare il confort di un veicolo. La scocca delle Bev è molto rigida e robusta per proteggere i pacchi batterie dagli urti: un fattore che incide sul grado di elasticità richiesto alle sospensioni, che devono garantire tenuta di strada ma anche assorbimento delle asperità del manto stradale. L'insieme del livello di ...