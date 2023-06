Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023)DEL 11 GIUGNOORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A12TAQUINIA TRA SANTA SEVERA E TORRIMPIETRA IN DIREZIONESEMPRE IN AUTOSTRADA QUESDTA VOLTA SULLA A24TERAMO SEGNALAMIAMO CODE PER PIOGGIA TRA LA BARRIERAEST E CASTEL MADAMA E SEMPRE PER PIAGGIA CODE SULLA A1NAPOLI TRA GUIDONIA MONTECELIO E FROSINONE SUL RACCORDO ANUALRE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONMTINA E DIRAMAZIONESUD CODE A TRATTI SU VIA AURELIA TRA PALIDORO E IL GRA IN DIREZIONECODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA LIDO DI OSTIA A ...