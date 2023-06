Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023)DEL11 GIUGNOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO DELLE CODE SULLA COMPLANARE DELLAFIUMICINO IN INGRESSO AL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA PONTINA CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONEE ALL’ALTEZZA DI ARGILLA IN DIREZIONE LATINA CODE NEI DUE SENSI SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI BORGO FAITI SI SENGNALANO FILE SULLA LITORANEA NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA. CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULA FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral