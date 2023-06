Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2023 ore 13 | 30

(Di domenica 11 giugno 2023)DELL’11 GIUGNOORE 13.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA E ARDEATINA. SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA. FILE SULLA VIA DEL MARE NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, IL TUTTO IN DIREZIONE DI OSTIA. SULLA LITORANEA PERMANGONO CODE A TRATTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA. ANCORA RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE VERSO ANZIO. INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE QUESTA SERA STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, I TRENI SARANNO ATTIVI FINO AL TERMINE DEL ...

